Стартовала произвольная программа девушек-одиночниц на шестом этапе юниорского Гран-при в польском Гданьске.

Прямую трансляцию прокатов можно найти здесь.

После короткой программы лидером является россиянка Софья Акатьева. Она смогла набрать за прокат более 70 баллов, прыгнув каскад из тройного акселя и тройного тулупа. На лёд Акатьева выйдет в 21:08 по московскому времени, она будет закрывать произвольную программу.

На четвёртом месте после короткой программы идёт фигуристка из России Елизавета Куликова, она показала прокат с ошибкой в каскаде: упала с тройного тулупа. Судьи оценили её прокат в 60,10 баллов. На лед Куликова выйдет в 20:47 по московскому времени, она выступит третьей в заключительной разминке.