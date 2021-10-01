Директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо рассказал о подготовке к предстоящему турниру и продаже билетов.

«Мы ожидаем, что матчи посетят 500 тыс. человек, минимум 10 процентов из них будут иностранными гостями», – цитирует Азеведо ТАСС. Он также добавил, что с сегодняшнего дня билеты на турнир могут приобрести все болельщики. При этом начинаются не только продажи, но запускается и программа продвижения соревнований с лозунгом «Волейбол электризует!».

Напомним, мировой волейбольный форум пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов. На втором этапе 16 команд разделят на четыре группы, их встречи пройдут с 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани.