Руководитель автоспортивного департамента «Пирелли» Марио Изола рассказал о подготовке итальянской компании к этапу ВТБ Гран-при России под Санкт-Петербургом.

«Пока трудно говорить, к чему готовиться на «Игоре», тем более что в следующем году у нас будут новые автомобили и новые шины. Я видел конфигурацию: она очень интересная и непростая.

В Сочи я обсуждал конфигурацию «Игоры» с некоторыми людьми, и мне интересно увидеть итоговую версию трассы. Буду рад поехать в Санкт-Петербург. Я там был много лет назад на ралли, у меня хорошие воспоминания от города. Рад увидеть ещё что-то новое», – цитирует Изолу «Чемпионат».

Напомним, что в 2023 году этап Гран-при России Формулы 1 сменит трассу в Сочи на «Игору Драйв» под Санкт-Петербургом. Ранее стало известно, что в новом месте проведения гонок началась укладка асфальта.