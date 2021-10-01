Когда в семье рождается наследник, к выбору его имени всегда подходят с умом. Хочется, чтобы малыш вырос и стал по жизни смелым, успешным, удачливым — и чтобы его имя ему в этом помогало.

Как можно назвать мальчика? Чем руководствоваться при выборе имени? Для этого существует несколько советов.

В первую очередь, нужно отталкиваться от отчества, которое будет носить будущий малыш. Имя мужчины приобретает гораздо больший вес, когда оно звучно и красиво смотрится рядом с отчеством. Можно подбирать имя, чтобы ударным в нем, и в отчестве был один и тот же слог. Также не рекомендуется брать имя, которое заканчивается на ту же букву, на которую начинается отчество, например, Виктор Родионович, Кирилл Леонидович, Александр Романович. Буквы просто сливаются в середине, и имя с отчеством произносятся нечетко, что влияет на восприятие персоны.

Не знаете, какое имя дать малышу? Часто бывает так, что люди, которые не знают, как назвать мальчика имена выбирают из какого-то ограниченного списка. Александр — в переводе с греческого защитник, как и Алексей, Максим — величайший, Виктор — победитель… Но есть и другие прекрасные имена, которые могут помочь мальчику стать успешным в жизни.

Дадим несколько примеров имён с переводом. Виталий — полный жизни, Глеб — любимец богов, Всеволод — всевластный, Иван — помилованный богом, Андрей — мужественный, храбрый, Артемий — здоровый, невредимый, Василий — царственный, Николай — победитель. Если вы хотели бы выбрать более редкое имя, советуем обратить внимание на эти: Бонифаций — благая судьба, Генрих — богатый, Демьян — покоряющий, Зигфрид — любимец богов, Макар — счастливый, Пахом — широкоплечий, здоровый, Роберт — вечная слава, Марк — молот.

Еще один вариант — выбрать красиво звучащее имя по святцам, ближе к дате рождения малыша. В этом случае не придется долго думать, как назвать мальчика. На каждую дату есть список из нескольких имен святых, в честь которых можно и выбрать успешное имя, и покровителя для парня по жизни.