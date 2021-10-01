Генеральный директор оргкомитета турнира Роман Станиславов сообщил, что на турнире не будут использовать Fan ID. Но организаторы готовят упрощенную визовую систему.

«Мы отказались от системы Fan ID. Во-первых, она не дешевая, во-вторых, она подразумевалась для футбольных болельщиков.

У нас более семейный вид спорта, более культурные болельщики. Мы, конечно, ждем гостей, большого количества зрителей из других стран, но объем будет не тот, что во время чемпионата мира по футболу.

Совместно с МИДом, международной федерацией и федерациями стран, которые попали на чемпионат мира, думаем об облегченной системе получения виз», – цитирует Станиславова ТАСС.

Ранее директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо объявил, что соревнования посетят не менее 50 тыс. иностранцев.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов. На втором этапе 16 команд разделят на четыре группы, их встречи пройдут с 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани.