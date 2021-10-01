В Санкт-Петербурге сегодня, 1 октября, состоялись похороны бывшего игрока петербургского «Зенита» и сборной Белоруссии по футболу Сергея Герасимца.

Об этом сообщает «Петербургский дневник». Экс-футболиста похоронили на Смоленском православном кладбище. С ним пришли проститься бывшие партнеры по «Зениту» — Алексей Игонин, Денис Угаров, Андрей Кондрашов, Борис Горовой, Игорь Зазулин, Анатолий Давыдов и другие футболисты. Также на похороны пришли игроки и сотрудники футбольного клуба «Ядро», в котором Герасимец работал в последние месяцы своей жизни.

Руководитель школы «Невский фронт» Александр Алеханов, а также президент ФК «Ядро» Алексей Крюков произнесли надгробные речи. В последний путь Герасимца проводили аплодисментами.

Напомним, за «Зенит» Сергей Герасимец играл с 1997 по 2000-й годы, в самом конце своей футбольной карьеры.