Российский биатлонный тренер Владимир Аликин высказался о подготовке Ульяны Нигматуллиной (Кайшевой) под руководством ее мужа, тренера сборной Удмуртии. Спортсменка тренировалась индивидуально, когда у нее были проблемы со спиной.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Аликин заявил, что это какой-то парадокс.

2Эта мода такая – делать из своих сестер, братьев и мужей тренеров. Устраивать их на зарплату в ЦСП. Что, они такие великие специалисты? Олимпийские чемпионы или чемпионы мира?», — заявил Аликин, добавив, что люди просто смотрят в интернете ролики, а затем пытаются подготовить спортсменов для сборной без глубоких знаний и научного подхода.

По мнению Аликина, подобные специалисты не могут вмешиваться в столь серьезный процесс.

«Я посмотрел летний чемпионат России и не в восторге от хода, стрельбы наших лидеров. Поживем — увидим. По первым трем этапам КМ можно уже будет делать какие-то выводы», – сказал Аликин.