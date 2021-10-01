Петербургский «Зенит» начал встречу против казанского УНИКСа в первом туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Игра проходит на стадионе «Баскет Холл» в Казани. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В последний раз эти команды проводили очную встречу в рамках полуфинала Суперкубка Единой Лиги ВТБ 18 сентября 2021 года в Москве. Тогда команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 76:83 и заняла второе место в предсезонном турнире, уступив в финале ЦСКА.

На старте розыгрыша уже выступил один российский клуб — это московский ЦСКА. В первом матче армейцы проиграли на выезде миланской «Олимпии» со счетом 74:84. Третий сезон подряд в розыгрыше Евролиги принимают участие сразу три российских клуба.