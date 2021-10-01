Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна о награждении Дины Авериной, серебряного призера игр.

Далалоян отметил, что Дина Аверина не совсем справедливо получила автомобиль BMW X5: такой вручали чемпионам, а она стала призером. Также сестра Дины Авериной Арина получила автомобиль BMW X3, хотя не стала призером игр.

Слова Винер цитирует портал Sport24. «В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» — сказала тренер.