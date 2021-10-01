Экс-форвард «Барселоны», нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался о работе с тренером Рональдом Куманом.

Слова Суареса цитирует Diario Sport. По словам игрока, тренер вел бы себя иначе, если имел характер и авторитет. Суарес подчеркнул, что Куман не сообщал ему о том, что не держит его в своих планах.

«Когда я уже согласовываю контракт с «Атлетико» и расторгаю соглашение с «Барсой», он подходит и говорит, что в воскресенье включит меня в заявку на матч с «Вильярреалом», если сделка сорвется», — отметил футболист, возмутившись тем, что его не включали в планы клуба, но внезапно включили в заявку.

«Он отправил меня тренироваться на третье и четвертое поля и обращался со мной так, словно мне 15 лет. Это делало больно и волновало. Из-за такого неуважения я возвращался домой в слезах», — сказал Суарес, добавив, что ни разу не проявил к нему неуважения, а также искал лучшее решение в ситуации.