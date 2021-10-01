Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о том, правильно ли наградили гимнастку Дину Аверину как олимпийскую чемпионку Игр в Токио, если она серебряный призер.

Ранее гимнаст Артур Далалоян высказал мнение о том, что награждение Дины Авериной как чемпионки Игр был немного несправедливым.

Слова Журовой цитирует портал «Газета.ру». По мнению Журовой, все было сделано правильно, и для всех было объективно понятно.

«Я общалась с девчонками-синхронистками — одна девочка этот пятилетний цикл готовилась вместе с ними к Олимпиаде как запасная. Всякое же может случиться, правильно? А на Олимпиаде было принято решение не давать больше медалей запасным в синхронном плавании», — отметила депутат, добавив, что спортсменка была на играх, с командой, но медаль не получила.

«Можно же таким людям компенсировать их труд, если есть возможность. Раз была возможность так наградить Дину, значит, и обсуждать тут нечего», — сказала Журова, добавив, что реакция от коллеги-спортсмена получилась странной.