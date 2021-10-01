Серебряный призер Олимпийских игр и бронзовый призер ЧМ в фигурном катании Александр Энберт высказался о парном номере с Евгенией Медведевой для шоу «Анна Каренина».

Слова Энберта цитирует портал «Кмсомольская правда».

«Наш номер в «Анне Карениной» действительно он очень сложный. Он выглядит будто два парника катаются. И поддержки, и тодесы, и вращения… Я очень рад тому, что получилось, нашим ролям», — сказал фигурист, добавив, что прошло уже более 35 шоу и каждый раз зал вставал и аплодировал.

По словам Энберта, катание в паре с Медведевой стало определённым вызовом.

«Ещё до того, как мы знали, что мы будем выступать в этом спектакле, Евгения написала мне: «Саша, я бы хотела научиться парному катанию, давай попробуем». Я такой: «Конечно, давай», — рассказал фигурист, добавив, что Медведевой хотелось понять, что такое парное катание.