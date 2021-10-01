Биатлонисты мужской сборной России, тренирующиеся в группе Сергея Башкирова, начали предсезонный сбор в австрийском Рамзау.

Информацию об этом сообщил аналитик команды Дмитрий Шукалович, выложив видео из Рамзау в «сторис» своего «Инстаграма».

Отметим, к сезону-2021/22 Башкиров готовит следующих биатлонистов: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Кирилл Бажин, Денис Таштимеров и Василий Томшин.

Не так давно к команде Башкирова присоединился и Матвей Елисеев. В другую группу его перевели решением руководства Союза биатлонистов России после конфликта со старшим тренером мужской сборной России по биатлону Юрием Каминским.

Ранее группа Сергея Башкирова тренировалась на базе «Кавголово» в Ленинградской области и в Сочи.