Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

За два выступления Акатьева получила 225,64 балла. Спортсменка прыгнула тройной аксель в обеих программах, а также приземлила в произвольной три четверных прыжка — два тулупа в каскадах и сальхов.

Второе место заняла фигуристка из группы Сергея Давыдова, россиянка Елизавета Куликова. Ей удалось подняться с четвёртого на второе место по итогам произвольной программы, общий результат Куликовой — 183,44 балла.

На третьем месте расположилась представительница Южной Кореи Джиа Шин. Её результат — 183,41 балла. До серебряной медали фигуристке не хватило три сотых балла.