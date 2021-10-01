Американская фигуристка Миа Калин с двумя падениями откатала произвольную программу на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гданьске, Польша.

В самом начале программы Калин упала с сольного четверного тулупа. Затем спортсменка прыгнула четверной тулуп и приземлила его, прикрепив двойной тулуп. Позднее фигуристка прыгнула тройной лутц и двойной аксель.

Во второй полоивне программы Калин допустила ещё одну ошибку: упала с тройного лутца и потеряла каскад.

В произвольной программе Калин каталась под саундтрек из сериала «Игра престолов» за авторством Рамина Джавади.

За своё выступление Миа Калин получила от судей 95,90 балла, в общей сумме за два проката фигуристка заработала 154,73 балла, пока это 2 место.