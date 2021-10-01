Российская фигуристка Елизавета Куликова чисто откатала произвольную программу на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в польском Гданьске.

В начале программы фигуристка прыгнула двойной аксель, затем сольные тройной лутц, флип и сальхов.

Во второй половине программы спортсменка из группы Сергея Давыдова прыгнула три каскада: из тройных лутца и сальхова через ойлер, двойного акселя и тройного тулупа, а также тройного риттбергера и двойного тулупа.

За свое выступление спортсменка получила от судей 123,34 балла. В общей сумме она набрала за два проката 183.44 балла, на данный момент это первое место. После короткой программы Куликова шла на четвертом месте из-за ошибки на каскаде.