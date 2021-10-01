Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева без падений представила произвольную программу на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Гданьске, Польша.

В начале программы «Мулан» Акатьева прыгнула тройной аксель с помаркой на выезде, затем прыгнула каскад из четверного и тройного тулупов. После этого Акатьева прыгнула четверной сальхов, а также тройной риттбергер.

Во второй половине программы Акатьева прыгнула каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, каскад тройной флип — тройной тулуп, а также тройной лутц.

За свое выступление Акатьева получила 153,73 балла, из которыз более 90 — за технику. В общей сложности Акатьева получила более 225 баллов, это позволило ей выиграть второй этап серии юниорского Гран-при в ее карьере.