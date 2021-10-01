Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл казанский УНИКС на старте розыгрыша регулярного чемпионата Евролиги.

Игра прошла на арене «Баскет Холл» и завершилась со счетом 70:69 в пользу «Зенита». Счет по периодам 22:18, 11:15, 16:18, 20:19.

В первой четверти «зенитовцы» уступили с разницей в четыре очка, но затем ликвидировали его к большому перерыву и в третьей четверти смогли вырваться вперед. В заключительной четвертой четверти подопечные Хави Паскуаля не упустили преимущество и довели матч до победы.

В составе петербургского клуба самым результативным игроком встречи стал американский защитник Коннер Фрэнкамп. Он сумел набрать за игру 18 очков. В составе УНИКСА 18 очков набрал американский защитник Айзея Канаан.

В следующем туре Евролиги «Зенит» сыграет на выезде с литовским «Жальгирисом».