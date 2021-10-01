Французские фигуристы, четырёхкратные чемпионы мира по фигурному катанию Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон выиграли соревнования в ритм-танце на национальном турнире Master’s de Patinage.

За свое выступление фигуристы получили от судей 93,79 балла, и этот результат более чем на три балла выше, чем их же собственный мировой рекорд (90,03 балла). На национальных соревнованиях рекордные баллы не засчитываются.

Фигуристы впервые представили публике ритм-танец, с которым они будут выступать в олимпийском сезоне — он поставлен на музыку Джона Ледженда «Made to Love» и «You & I» .

На втором месте расположилась пара Евгения Лопарева/Жофре Бриссо, они заработали 75,83 балла за свое выступление. Третьими пока идут Луасиа Демужо/Тео Ле Мерсье, они набрали 71,73 балла за свой прокат.