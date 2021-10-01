Голландский полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», вспомнил время, когда он выступал в чемпионате России.

Слова Тиля цитирует портал Voetbalzone. По мнению игрока, когда он был в России, то думал, что качество его игры не очень сильно оказывает влияние на его ментальное состояние.

«Когда ты не играешь, ты не чувствуешь себя профессионалом. Я заметил, что в России чувствовал себя несчастным. Слава Богу, теперь я снова доволен собой», – отметил Тиль.

Гус Тиль перешел в «Спартак» в 2019 году, после чего дважды уходил из клуба в аренду. Сначала футболиста отправили в немецкий «Фрайбург», где он поиграл в том числе и за вторую команду, а затем отдали в «Фейенорд».