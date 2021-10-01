Экспертно-судейская комиссия РФС выпустила заявление по поводу проверки спорных моментов в матче «Зенит» — «Крылья Советов» 9-го тура РПЛ.

Пенальти на Артеме Дзюбе по решению ЭСК не было: это решение главного судьи матча Виталия Мешкова было признано ошибочным.

«Игрок «Зенита» падает после лёгкого контакта в ногах, существенно преувеличив его последствия», – говорится в заявлении ЭСК.

Помимо этого эпизода также «Крылья Советов» попросили рассмотреть ещё два решения арбитра. Представители самарского клуба попросили оценить, верно ли был засчетан гол в их ворота на 35-й минуте встречи, а также было ли правильным решение не удалять защитника «сине-бело-голубых» Дмитрия Чистякова на 47-й минуте встречи. Оба решения были признаны верными.