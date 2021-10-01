Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева сегодня, 1 октября, выиграла шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию в Гданьске, Польша.

В произвольной программе Акатьевой удалось приземлить сразу четыре элемента ультра-си. В первой половине программы Акатьева сумела прыгнуть тройной аксель, четверной тулуп (в каскаде с тройным) и четверной сальхов.

Во второй половине программы Акатьева прыгнула каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.

За свое выступление Акатьева получила более 153 баллов, а в сумме за два проката она смогла набрать более 225 баллов. Акатьева стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которой удалось выполнить тройной аксель и три четверных прыжка в одной программе.