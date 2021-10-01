Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Тарьей Бё объяснил свои слова о россиянине Александре Логинове и его победе в спринте на чемпионате мира 2020.

Слова Бё цитирует портал Dagbladet. По словам биатлониста, после потери медали ЧМ ему захотелось поделиться мыслями по этому поводу, поскольку для него всегда важно быть честным и говорить то, что он думает.

Бё подчеркнул, что он достаточно последователен в своих словах.

«Мы, спортсмены, часто собираемся вместе, и мы очень озабочены тем, чтобы все соревновались на равных. Когда люди умышленно обманывают, у нас несколько иное мнение, чем то, что прописано в решении суда», — сказал Бё, добавив, что они с братом Йоханнесом поддерживает только чистый спорт.