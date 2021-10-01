Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Йоханнес Бё высказался о том, что не получал от Александра Логинова приглашения обсудить его допинговое дело.

Слова Бё цитирует портал Dagbladet.

«Мы вроде бы ведём борьбу с Логиновым, но, как говорит Тарьей, мы боремся только за чистый спорт», — сказал Бё, добавив, что приглашения поговорить от самого Логинова они с братом не получали.

«Мы позвали его на пресс-конференцию и надеялись, что он поговорит с журналистами, чтобы все в мире смогли узнать, что он думает. И мы тоже подумаем о большем», — отметил Бё, добавив, что в то время, пока Логинов молчит, у всех появляются различные домыслы. По мнению норвежца, и Логинову самому должно быть неловко от того, что он хранит молчание.