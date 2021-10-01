Российский футболист, полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов получил приз от ФНЛ как «Гений Августа».

Фото с вручения награды Тарасову появились в официальном «Инстаграме» ФНЛ. Игроку вручили футболку ФК ВГИК, а также книги о беременности для пап.

В августе в интервью Тарасов заявил, что свой первый гол за «Велес» он посвятил «будущему беременному малышу»: супруга Тарасова Анастасия Костенко сейчас ожидает еще одного ребенка.

Ожидается, что премия не остановится на одном месяце и скоро будет объявлен «Гений сентября».

Напомним, Дмитрию Тарасову сейчас 34 года, он ранее выступал за такие клубы РПЛ, как казанский «Рубин», московский «Локомотив» и «Москву». Также Тарасов провел 8 матчей за сборную России по футболу.