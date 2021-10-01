Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о том, находится ли н в конфликте с Ульяной Нигматуллиной, которая решила готовиться к сезону самостоятельно.

В интервью «Тюменской Арене» Шашилов отметил, что в их отношениях с Нигматуллиной все хорошо.

«Никаких конфликтов у нас нет. Мы видимся, разговариваем. У меня к ней вообще нет вопросов. Она решила готовиться к сезону с тренером в регионе. Хорошо, увидимся за границей», — сказал тренер.

Напомним, ранее биатлонистка отметила, что будет готовиться к олимпийскому сезону в составе региона — сборной Удмуртской республики. Из-за проблем со спиной Нигматуллина пропускала общие сборы и тренировалась под руководством мужа — тренера сборной Удмуртии.