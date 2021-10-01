Последние новости с этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске, старт «Зенита» в новом сезоне Евролиги и вести с теннисных полей — в традиционном дайджесте от Nevaasport за 1 октября.

Акатьева выиграла этап юниорского Гран-при в Гданьске, Куликова — вторая

Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске. За два выступления Акатьева получила 225,64 балла. Спортсменка прыгнула тройной аксель в обеих программах, а также приземлила в произвольной три четверных прыжка — два тулупа в каскадах и сальхов. Второе место заняла фигуристка из группы Сергея Давыдова, россиянка Елизавета Куликова.

Чикмарева/Янченков выиграли этап Гран-при среди юниоров в Гданьске, весь пьедестал — российский

Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выиграли соревнования среди спортивных пар на этапе серии Гран-при среди юниоров в польском Гданьске. Они шли четвертыми после короткой программы, но сумели взлететь на первое место после произвольной. Их общий результат — 171,97 балла за две программы. Второе место у Екатерины Петушковой и Евгения Маликова, а третье — у пары Полина Костюкович/Алексей Брюханов.

«Зенит» обыграл УНИКС на выезде в первом туре Евролиги

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл казанский УНИКС на старте розыгрыша регулярного чемпионата Евролиги. Игра прошла на арене «Баскет Холл» и завершилась со счетом 70:69 в пользу «Зенита». Счет по периодам 22:18, 11:15, 16:18, 20:19.

Adidas станет техническим спонсором «Зенита» вместо Nike

«Зенит» поменяет технического спонсора со следующего сезона. Информацией поделился инсайдер Иван Карпов. В следующем году петербуржцы будут играть в форме Adidas. Контракт пока не подписан, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. На данный момент технический спонсор – компания Nike.

Карацев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл у поляка Хуберта Хуркача во втором круге турнира АТР. Матч проходил в Сан-Диего. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу Аслана.