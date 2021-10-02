На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в польском Гданьске состоятся выступления мужчин и танцевальных пар с произвольными программами (танцами).

На 12:45 по московскому времени назначен старт выступления мужчин. Россию на этом этапе представляют двое участников — Егор Рухин и Глеб Лутфуллин. После короткой программы они занимают первые два места, набрав более 71 балла за прокаты. Оба фигуриста будут кататься в заключительной разминке и будут закрывать выступления мужчин.

На 16:30 по московскому времени запланирован старт произвольного танца. Оба российских дуэта пока находятся в тройке сильнейших: лидируют Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, на третьем месте пока Ольга Мамченкова/Марк Волков.