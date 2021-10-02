Российский теннисист Андрей Рублев пробился в 1/2 финала турнира в Сан-Диего. В игре 1/4 финала San Diego Open первая ракетка турнира обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 6:1, 7:5.

Матч шёл 1 час 53 минуты, Рублёв сделал четыре подачи на вылет и пять двойных ошибок. На счету Шварцмана один эйс и три двойных. Рублёв взял пять подач соперника против одной проигранной своей.

В полуфинале Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри, который выбил в четвертьфинале четвёртого «сеяного» Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:1.

Ещё один россиянин не смог пробиться в полуфинал: Аслан Карацев в трёх сетах уступил болгарину Григору Димитрову — 1:6, 6:1, 2:6. Димитров в полуфинале встретится со второй ракеткой турнира Каспером Руудом из Норвегии.