«Флорида» победила «Даллас» в контрольном матче в преддверии старта регулярного сезона НХЛ — 6:3. В стартовых составах команд вышли российские вратари Сергей Бобровский и Антон Худобин. Бобровский отыграл два периода и покинул лёд при счёте 5:1. Худобин отыграл полный матч и в эпизоде с первой шайбой «Старз» отдал голевую передачу. Ко всем трём голам «Далласа» оказался причастен Денис Гурьянов. Он сделал дубль и отдал одну голевую передачу. Полный список авторов голов: Барков, Нутиваара, Коннатон, Уигар, Юбердо, Рейнхарт — Гурьянов-2, Робертсон.

«Оттава» разгромила «Монреаль» со счётом 7:2. Один из голов у победителей провёл новичок команды 21-летний форвард из России Егор Соколов. Защитник Артём Зуб сделал одну голевую передачу. Кроме того, в составе «Сенаторз» на лёд вышел Никита Зайцев. Полный список авторов голов: Форментон-2, Уотсон, Пол, Батерсон, Соколов, Норрис — Белзиле, Дворак.

«Сент-Луис» одолел «Оттаву» 6:3. У «Блюз» гол и пас записали на свой счёт Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. Иван Барбашев забросил одну шайбу, а Алексей Торопченко отдал голевую передачу. В составе «Оттавы» на лёд вышел защитник Дмитрий Осипов. Полный список авторов голов в игре «Чикаго» — «Сент-Луис»: Дебринкэт, К. Джонс, Карпентер — Тодд, Бучневич, Р. Томас, Барбашев, Тарасенко, Нейборз.

«Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс» 7:1 (Суббан, Куокканен, Томпсон, Татар, Заха, Веси, Мерсер — Зибанежад). Игру «Рейнджерс» начинал с Ильёй Шестёркиным в воротах. В середине второго периода россиянин был заменён на Адама Гуску при счёте 1:4. Также за нью-йоркский клуб на лёд выходил Виталий Кравцов.

«Тампа-Бэй» разгромила «Каролину» 8:5 (Фортье — 3, Перри — 2, Палат, Марун, Поинт — С.Д. Смит, Степан, Смоллман, Мартинук). У «Лайтнинг» три голевых передачи отдал Никита Кучеров, один раз ассистировал Михаил Сергачёв.

«Вегас» всухую победил «Лос-Анджелес» — 4:0. Дубль оформил новичок команды — 24-летний защитник Даниил Мироманов, ещё ни разу не игравший в НХЛ. Также в игре принял участие форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов. В составе «Кингз» на лёд вышел Владимир Ткачёв.

«Калгари» обыграл «Ванкувер» 4:1 (Гудро, Баклунд, Ткачук, Ритчи — Гаджович). Один голевой пас записал на свой счёт защитник «Флэймз» Никита Задоров. В составе «Кэнакс» в игре принял участие Василий Подколзин.

«Питтсбург» победил «Баффало» — 2:1 (Симон, Чапут — Томпсон).

«Сиэтл» в овертайме вырвал победу у «Эдмонтона» — 2:1 (Шварц, Маккан — Перлини).