Президент России Владимир Путин обратился к российским спортсменам, принявшим участие в Паралимпийских играх-2020. Слова главы государства зачитал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков на торжественной церемонии награждения премией «Возвращение в жизнь».

«Выступая в нейтральном статусе, вы стремились прославить Россию своими достижениями, укрепить ее авторитет как ведущей спортивной державы, содействовать развитию паралимпийского движения, — цитирует ТАСС обращение Путина. — Отмечу, что это удалось вам в полной мере».

Сборная России на Паралимпиаде в Токио завоевала 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых, заняв четвёртое место в медальном зачёте.