Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о ситуации с экс-капитаном национальной команды Артёмом Дзюбой и своим сменщиком Валерием Карпиным. Напомним, что форвард «Зенита» был включён в расширенный список на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022, но отказался от приглашения, мотивируя это своей плохой формой. Ранее у футболиста с Карпиным был затяжной конфликт.

«Артём амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашёл, — цитирует «Чемпионат» Черчесова со ссылкой на Hejt Park. — Такие ситуации бывают не раз в сборной и команде. Задача главного тренера не допустить ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги».

Дзюба при Черчесове в сборной с 2018 года был футболистом основной обоймы, а после ЧМ-2018 и ухода из национальной команды Игоря Акинфеева стал её капитаном.