Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер опроверг информацию, что нападающий Криштиану Роналду влияет на командную тактику в нынешнем сезоне. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» летом вернулся в «МЮ», за который выступал с 2003 по 2009 год, застав последние сезоны Сульшера в клубе в качестве действующего футболиста.

«Что вы хотите, чтобы я на это ответил? То, о чем мы говорим между нами, остается между нами, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Но у нас не было подобного разговора».

На счету Роналду пять голов в пяти матчах после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Единственный раз ему не удалось поразить ворота в игре с «Астон Виллой» (0:1). 36-летний португалец претендует на звание лучшего футболиста месяца в Английской премьер-лиге.