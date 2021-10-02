Женская сборная России вышла в финальный матч командного чемпионата мира по шахматам. В игре 1/2 финала россиянки обыграл Украину. В первом матче Россия одержала победу со счётом 2,5:1,5 очка, во втором выиграли 3:1. Сборную России в первом матче представляли Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская. Во второй игре Кашлинскую заменила Полина Шувалова.

В финале турнира женская сборная России встретится с командой Индии, которая одолела в полуфинале Грузию. Финал турнира пройдёт 2 октября.

В групповом раунде Россия набрала 10 очков из десяти возможных и вышла в плей-офф с первого места в группе. В 1/4 финала россиянки уверенно обыграли США — 4:0, 3:1. Из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне Россия выступает на чемпионате мира под нейтральным флагом и как команда шахматной федерации России.