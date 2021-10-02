Сегодня состоится заключительный день шестого этапа серии «Гран-при» по фигурному катанию среди юниоров. Со своими произвольными программами выступят юноши-одиночники.

Старт соревнованиям будет дан в 12:45 по московскому времени, смотреть их можно будет на сайте Первого канала, а также на официальном YouTube-канале юниорского «Гран-при».

Россию на этом этапе представляют двое участников — Егор Рухин и Глеб Лутфуллин. После короткой программы они занимают первые два места, набрав за прокаты 71,43 и 76,06 балла. Оба фигуриста будут кататься в заключительной четвёртой разминке и будут закрывать выступления юношей.

Ранее на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске завершились выступления спортивных пар и девушек-одиночниц. В обоих дисциплинах победили россияне.

У девушек первенствовала Софья Акатьева, выигравшая короткую и произвольную программы (225,64 балла в сумме), а Елизавета Куликова заняла второе место (183,44), всего на три сотых обойдя Шин Чжи А из Южной Кореи.

У пар весь пьедестал заняли российские дуэты. Победу одержали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (171,97), поднявшиеся на первое место после четвёртого в короткой программе. Вторыми стали Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (169,80), тройку замкнули Полина Костюкович и Алексей Брюханов (162,14).