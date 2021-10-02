Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов входит в число кандидатов на пост наставника калининградской «Балтики». По данным «Матч ТВ», на должность сейчас рассматриваются пять кандидатов: Роберт Евдокимов, Дмитрий Аленичев, Сергей Игнашевич, Рашид Рахимов и Станислав Черчесов.

При этом вероятность прихода последнего в «Балтику» практически нулевая. Основными кандидатами считаются Евдокимов и Аленичев.

После поражения в 14-м туре ФНЛ от «Текстильщика» 29 сентября (2:3) в отставку с поста главного тренера «Балтики» подал Евгений Калешин. В пятницу калининградцы проводили тренировку под руководством Эдуарда Штейнбрехера.

Последним местом работы Евдокимова был «Нижний Новгород», который специалист оставил за два тура до конца сезона ФНЛ-2020/21. Аленичев не работал тренером после ухода из «Енисея» в мае 2019 года.

Игнашевич был уволен из «Торпедо» в марте 2021 года, а Рахимов ушёл из «Уфы» в апреле 2021 года. Наконец Станислав Черчесов покинул сборную России в июле после невыхода из группы на Евро-2020.

После 14 туров «Балтика» занимает 14-е место в таблице ФНЛ с 17 очками.