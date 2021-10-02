В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне состоялся турнир Bellator 267. Главным событием вечера боёв стал поединок 33-летнего Дугласа Лимы из Бразилии и 34-летнего представителя Великобритании Майкла Пэйджа.

Пэйдж раздельным решением судей одержал победу и взял реванш за поражение в 2019 году. Тогда Лима нокаутировал британца во втором раунде.

Всего на счет Пэйджа стало 20 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. Лима выиграл 32 поединка и 10 раз проиграл, включая три последних боя подряд.

Во втором главном бою турнира встретились британка Лиа Маккорт и американка Джессика Борга. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу Маккорт. На её счету стало 8 побед и 1 поражение в MMA. У Борги — шесть побед и три поражения.