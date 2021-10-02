Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал старт сезона для армейцев и отметил, что команде не хватает стабильности. ЦСКА после девяти туров идёт на пятом месте в таблице с 16 очками, в трёх баллах от занимающего вторую строчку «Динамо».

«Нам нужно обрести стабильность. Тот футбол, который мы хотим видеть, команда пока демонстрирует лишь отрезками, — цитирует официальный сайт ЦСКА Березуцкого. — Разочаровали и глупые ошибки на стартовом отрезке чемпионата. Это, безусловно, относится и к тренерскому штабу».

По мнению Березуцкого, результаты команды улучшатся, когда она будет реже ошибаться и будет показывать свой лучший футбол на протяжении большей части матча.

Березуцкий возглавил ЦСКА этим летом, для него это первый опыт самостоятельной работы.