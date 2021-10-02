Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти эмоционально вёл себя во время матча группового турнира Лиги Европы против «Спартака». Как сообщает RT, итальянский специалист после игры кричал скамейке запасных красно-белых: «Посмотрим, что будет в Москве!»

«Спартак» одержал волевую победу над «Наполи» в выездном матче со счётом 3:2. Красно-белые пропустили уже на первой минуте, спустя 12 секунд, но затем забили трижды. Дубль сделал Квинси Промес, ещё один гол провёл Михаил Игнатов. Неаполитанцы ответили мячом в добавленное ко второму тайму время.

Напомним, что Лучано Спаллетти с 2010 по 2014 год возглавлял «Зенит».

«Спартак» и «Наполи» встретятся в Москве 24 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.