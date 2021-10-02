Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратил внимание на успехи «Зенита» в последние сезоны. Специалист не согласился с мнением, что большие финансовые вложения в клуб не дают результатов.

«Почему нету результатов? Три раза подряд «Зенит» стал чемпионом России, стабильно играет в Лиге чемпионов, стабильно заполняется стадион, — приводит Sport24 слова Черчесова. — Последний матч они выиграли 4:0. Играть в Лиге чемпионов не так и просто. Опять им досталась сложная группа — «Ювентус», «Челси». Клуб хорошо развивается».

«Зенит» предыдущие два сезона занимал последние места в группе Лиги чемпионов и не попадал в весеннюю стадию еврокубков. После двух игр нынешнего розыгрыша чемпионы России идут на третьей строчке с тремя очками (0:1 с «Челси», 4:0 с «Мальмё»).