Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о своих планах по изучению элементов в ближайшем будущем. 14-летняя спортсменка хочет разучить четверной флип.

«В Москве начну работать над четверным флипом — очень хочу его выучить, — сказала Акатьева в интервью YouTube-каналу юниорского «Гран-при». — Также с тренерами будем разбирать ошибки, работать над ними и готовиться к следующим соревнованиям».

Ученица Этери Тутберидзе Акатьева в текущем сезоне приняла участие в двух этапах юниорского «Гран-при» — в Красноярске и Гданьске. В обоих турнирах фигуристка заняла первое место, набрав 233,08 и 225,64 балла соответственно.

На турнире в Гданське Акатьева исполнила тройной аксель, четверной сальхов и дважды четверной тулуп в разных каскадах.