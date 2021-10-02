Композитор Александр Гольдштейн, работающий с фигуристами, оценил их восприятие музыки. По его словам, лучше всего из современных российских фигуристов музыку чувствуют Анна Щербакова, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Зритель должен чувствовать и понимать, что происходит в программе, — Музыка должна гармонировать с движениями фигуристов и быть неотъемлемой частью их выступления. Тогда получатся и спорт, и искусство», — цитирует «Матч ТВ» композитора.

Гольдштейн является первым профессионалом, занявшимся музыкой для фигурного катания и синхронного плавания.