Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что российскому футболу нужен лимит на легионеров.

«Я высказывался об этом лет 5-6 назад. Моё мнение не меняется. Тогда и сейчас я думаю, что лимит всё-таки нужен, — цитирует «Чемпионат» Черчесова. — Тогда говорил о лимите по схеме «10+15″ и нужно посмотреть, как он работает, если достаточно, то можно на одну меньше. Смотреть внимательно, как это будет развиваться.»

На данный момент в российской премьер-лиге действует лимит на легионеров «8+17» (не больше восьми иностранцев в заявке на сезон). В ближайшее время РПЛ планирует обсудит вопрос изменения лимита.

Черчесов возглавлял сборную России с лета 2016 по лето 2021 года, дошёл с ней до четвертьфинала ЧМ-2018 и не смог выйти из группы на Евро-2020.