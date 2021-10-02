Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира-2022, сообщает Телеграм-канал национальной команды. Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб.

Бакаев изначально входил в расширенный список кандидатов в национальную команду на октябрьские игры, однако был исключён из окончательного состава.

В октябре сборная России проведёт игры со Словакией (8 октября в Казани) и Словенией (11 октября в Мариборе).

Зелимхан Бакаев выступает за сборную России с октября 2019 года. Всего на его счету 9 матчей и 1 мяч в её составе. Хавбек принял участие во всех трёх сентябрьских играх сборной — первых под руководством Валерия Карпина. Россия сыграал вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр и Мальту (оба раза — 2:0). В матче с Мальтой Бакаев реализовал пенальти, забив первый мяч за сборную.

В текущем сезоне Бакаев провёл за «Спартак» 9 матчей в чемпионате России, отметившись двумя передачами, а также четыре игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы.