Сразу четыре японские фигуристки попытались исполнить тройной аксель в произвольной программе на турнире Japan Open в Сайтаме, сообщает Rocket Skating.

Чисто выполнить элемент удалось лишь Вакабе Хигучи. 20-летняя фигуристка выиграла произвольную программу с результатом 136,27 бала.

Второй стала Рино Мацуике. Она пыталась исполнить тройной аксель, но недокрутила прыжок, и его понизили до двойного акселя.

Третье место заняла Мана Кавабе, которая при приземлении с тройного акселя задела лёд рукой.

Четвёртой фигуристкой, попытавшейся исполнить элемент, стала Сатоко Мияхара. Она упала при приземлении, а прыжок был понижен до двойного. В результате спортсменка заняла лишь четвёртое место.