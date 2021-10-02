На Дальнем Востоке завершились два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Адмирал» во Владивостоке вырвал победу у «Торпедо» — 2:1. Все три шайбы были заброшены в третьем периоде. На 44-й минуте Динар Хамидуллин открыл счёт, через четыре минуты Теодор Леннстрём забросил ответную шайбу. Победный бросок нанёс Артём Гареев на 55-й минуте.

В Хабаровске «Амур» по буллитам одолел рижское «Динамо» — 3:2. Игрок «тигров» Александр Горшков открыл счёт на четвёртой минуте второго периода. Роман Любимов через две минуты увеличил преимущество «Амура». Менее чем через минуту Зиле Кристапс отыграл одну шайбу, а на 46-й минуте Николай Елисеев сравнял счёт. Победный буллит реализовал Радан Ленц.

В таблице Восточной конференции «Амур» занимает десятое место с 9 очками, у «Адмирала» на одно очко меньше и предпоследняя 11-я строчка. «Торпедо» на «Западе» идёт девятым с 12 очками, рижское «Динамо» — предпоследним 11-м с 10 очками.