Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил уверенность, что его соотечественник Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский клуб. Форвард с 2017 года защищает цвета «ПСЖ», «Реал» уже неоднократно проявлял интерес к нападающему.

«Уверен, что Килиан Мбаппе однажды перейдёт в «Реал», — приводит L’Equipe слова Бензема. — Не знаю, когда, но это только вопрос времени. Он сам мне сказал об этом».

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды с обязательным выкупом за 180 миллионов евро. Этот трансфер остаётся вторым по величине в истории футбола. Дороже стал только переход в «ПСЖ» Неймара из «Барселоны» в том же 2017 году за 222 миллиона.

В текущем сезоне Мбаппе провел за команду 10 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт истекает следующим летом.