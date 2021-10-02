Тренер сборной России по лыжным гонкам, наставник лидера команды Александра Большунова Юрий Бородавко выразил недовольство новыми правилами Международной федерации лыжного спорта (FIS). Федерация после ряда скандалов в сезоне-2020/21 в связи с трактовкой правил обгона изменила регламент соревнований на олимпийский сезон-2021/22.

«FIS сняли с себя ответственность, переложили все на спортсменов. Формулировки очень расплывчатые. В прошлых правилах было больше конкретики, чем в этих», — цитирует «Чемпионат» Бородавко.

В частности тренер не понимает, как идущий впереди лыжник сможет учитывать траекторию соперника, находящегося сзади.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября в финской Руке.