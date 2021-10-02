Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поздравил с днём рождения свою жену Дарью.

«С днём рождения, любимая Даша. Хочу пожелать тебе здоровья, с таким количеством детей, а то ли ещё будет, — написал Карпин в Инстаграме. — Очень тебя люблю и с каждым годом всё сильней, если это возможно ещё».

Карпин женат на Дарье Гордеевой с июня 2017 года. Пара воспитывает трёх дочерей: Аниту от первого брака супруги тренера, Дарью и Александру.

Карпин возглавил сборную России по футболу летом 2021 года, сменив Станислава Черчесова. Под его руководством национальная команда провела на данный момент три матча: 0:0 с Хорватией, 2:0 с Кипром и 2:0 с Мальтой.