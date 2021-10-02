Защитник «Рубина» Илья Самошников получил травму в матче десятого тура чемпионата России по футболу против «Нижнего Новгорода». 23-летний футболист левого фланга обороны столкнулся с экс-защитником сборной России Алексеем Козловым на 23-й минуте. После оказания помощи Самошников на поле вернулся, но через 5 минут просигнализировал, что не может продолжить игру. Вместо него Леонид Слуцкий выпустил Хвичу Кварацхелию.

Самошников попал в состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

Помимо него, из футболистов левого фланга обороны в сборную приглашены Фёдор Кудряшов из «Антальяспора» и Сергей Терехов из «Сочи». Самошников также может сыграть справа в защите — на данной позиции в сборной остался лишь игрок «Зенита» Алексей Сутормин.

Самошников принял участие во всех трёх играх сборной России в сентябре. Они стали первыми для него и для нового главного тренера Валерия Карпина.